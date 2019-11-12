Рада НБУ: парламент призначив нового члена, який підтримує приватизацію "ПриватБанку", фото — Ліга

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Парламент сьогодні заповнив вакантне місце члена Ради Національного банку України. Парламент ухвалив постанову про зміну у складі Ради НБУ № 2400.

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Голоси за неї віддали 268 народних депутатів.

Голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив на засіданні, що комітет рекомендував до Ради Нацбанку фінансового аналітика Віталія Шапрана. Шапрана обрали до Ради НБУ замість Тимофія Милованова, який був членом Ради з жовтня 2016 року. У вересні його призначили міністром економіки.

Віталій Шапран народився в Кривому Розі, але свою кар'єру побудував у Києві. Він входив у різні експертні ради, а донедавно працював старшим експертом Ради НБУ і членом виконкому «Українського товариства фінансових аналітиків». ЗМІ повідомляли, що після приватизації «ПриватБанку» він активно підтримував рішення НБУ і Кабміну.

Рада Національного банку відповідає за розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснює контроль за проведенням грошово-кредитної політики. Крім того, вона здійснює нагляд за системою внутрішнього контролю Національного банку.

Рада Національного банку складається з дев’яти членів: чотири особи призначаються Верховною Радою, чотири особи — президентом, а голова Національного банку входить до Ради за посадою.

Наразі членами Ради НБУ є Богдан Данилишин (голова), Яків Смолій, Микола Каленський, Віктор Козюк, Олександр Петрик, Віра Ричаківська, Василь Фурман, Олена Щербакова.