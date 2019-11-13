У США розпочалося перше публічне слухання щодо імпічменту Трампа. Фото:

https://racurs.ua/ua/n129404-impichment-trampa-u-kongresi-rozpochalysya-pershi-vidkryti-sluhannya-translyaciya.html

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Перші відкриті слухання щодо процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розпочалися 13 листопада в Конгресі.

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Сьогодні доповідали очільник дипломатичної місії США в Україні Вільям Тейлор та заступник державного секретаря Джордж Кент. У свідченнях Тейлор та Кент дали відповіді на запитання про тиск на українських політиків. Трансляція слухань проводить американське ТБ.

Очікується, що 15 листопада, у Конгресі свідчитиме колишній посол США в Україні Марі Йованович.

Нагадаємо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Її підтримали майже всі конгресмени з Демократичної партії, а республіканці голосували виключно проти.

Справа імпічменту почала розглядатися після липневої телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.