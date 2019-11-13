В США началось первое публичное слушание по импичменту Трампа. Фото:

https://racurs.ua/n129404-impichment-trampa-v-kongresse-nachalis-pervye-otkrytye-slushaniya-translyaciya.html

Ракурс

Первые открытые слушания о процедуре импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа начались 13 ноября в Конгрессе.

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Сегодня докладывал глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент. В показаниях Тейлор и Кент ответили на вопрос о давлении на украинских политиков. Трансляцию слушаний проводит американское ТВ.

Ожидается, что 15 ноября, в Конгрессе будет свидетельствовать бывший посол США в Украине Мари Йованович.

Напомним, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Дело импичмента стала рассматриваться после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.