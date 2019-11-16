Дональд Трамп. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/n129514-impichment-trampa-pokazaniya-yovanovich-razozlili-prezidenta-ssha.html

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Мари Йованович дала в Конгрессе показания относительно импичмента президента США Дональда Трампа.

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Во время слушаний экс-посол отметила, что на ее устранение с должности повлияли иностранные коррумпированные интересы. Йованович уточнила о влиятельных чиновников из Украины, которые манипулировали американским правительством и привыкли действовать по «правилам коррупции». Об этом сообщает ТСН.

Бывший дипломат заявила, что экс-генпрокурор Юрий Луценко и его предшественник Виктор Шокин принимали непосредственное участие в целенаправленной компании против нее. Йованович добавила, что президент Зеленский обещал заменить Луценко на посту, потому что тот «имел репутацию коррумпированного чиновника».

Пока длилось выступление Йованович, Дональд Трамп начал писать о ней в Twitter неприятные вещи.

Куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо. Она начала в Сомали и как все закончилось? Потом стремительно в Украине, где новый украинский президент неблагоприятно говорил о ней во время нашего второго телефонного разговора, — написал американский президент в одном из сообщений.

После этого несколько конгрессменов-демократов заявили, что Трамп пытался «запугать» Йованович и помешать правосудию.

Как известно, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Ее поддержали почти все конгрессмены из Демократической партии, а республиканцы голосовали исключительно против.

Дело импичмента стала рассматриваться после июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.

Напомним, 13 ноября в Конгрессе начались первые открытые слушания по процедуре импичмента президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Того дня докладывали глава дипломатической миссии США в Украине Уильям Тейлор и заместитель государственного секретаря Джордж Кент. В показаниях Тейлор и Кент дали ответы на вопросы о давлении на украинских политиков.