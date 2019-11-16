Украинский скандал в США: Зеленский сдался и проведет расследование, Дэвид Холмс, фото — CNN

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Сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс рассказал в Конгрессе, что президент Украины Владимир Зеленский якобы согласился провести расследование, которого хотел глава Белого дома Дональд Трамп.

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Об этом стало известно в ходе следствия по делу об импичменте, которое ведет сейчас Палата представителей. Холмс слышал, как посол США в ЕС Гордон Сондланд заявил в телефонном разговоре с президентом США, что Зеленский согласился провести расследование, как этого хотела администрация США.

CNN опубликовал текст заявления, с которого Холмс начал выступление перед следствием Холмс во время слушаний за закрытыми дверями. Дипломат стал свидетелем и слушателем разговора посла США в ЕС и Трампа. Сондланд звонил Трампу из ресторана в Киеве.

Хотя посол не использовал громкую связь, я мог слышать президента в трубке. Голос президента был очень громким и узнаваемым, а посол Сондланд некоторое время держал трубку подальше от уха, вероятно из-за сильной громкости, — говорится в обнародованном документе.

Именно на показания Холмса ранее ссылался руководитель дипмиссии США в Киеве Уильям Тейлор, когда свидетельствовал в Конгрессе. Сондланд якобы заявил Трампу, что Зеленский в восторге от него и подтвердил, что проведет расследование, которого хотел Трамп.

Зеленский сделает все, о чем вы его попросите, — якобы заявил Сондланд Трампу.

Напомним, что Трамп при посредничестве близких ему людей настаивал на проведении в Украине расследований о деятельности компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын экс-вице-президента США Джо Байдена, а также обстоятельств якобы вмешательства в выборы США с территории Украины.

В рамках процедуры импичмента в Конгрессе сейчас идет допрос вероятных свидетелей и участников событий, связанных с украинским скандалом в США.