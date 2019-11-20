Украинский скандал в США: Данилюк назвал шуткой свои предложения американскому подполковнику возглавить Минобороны. Фото: Цензор.НЕТ

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Александр Данилюк, бывший глава Совета нацбезопасности и обороны Украины, находясь в должности, трижды зазывал военного эксперта США, подполковника Александра Виндмана возглавить украинское Министерство обороны. Но после обнародования этой информации Данилюк заявил, что его предложения были шуткой.

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Виндман сообщил о предложениях Данилюка в ходе свидетельств в Конгрессе США по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Подполковник подчеркнул, что трижды ответил Данилюку отказом и доложил об этом контрразведке США и своему руководству. Он уточнил, что сама идея поставить американца во главе украинского военного ведомства показалась ему комичной, а также добавил, что его звание не такое высокое, чтобы занимать столь значительную должность.

«Це досить смішно пропонувати таку значну посаду підполковнику армії Сполучених Штатів». Александру Віндману пропонували посаду міністра оборони України — тричі. pic.twitter.com/484F6ViDUh — Голоc Амepики (@chastime) November 19, 2019

Данилюк же, комментируя эту ситуацию, заявил, что просто пошутил, когда сделал такое предложение Виндману, пишет The Daily Beast.

Мы улыбались и смеялись. Это явно была шутка, — утверждает экс-чиновник.

Данилюк добавил, что без поручения президента Украины Владимира Зеленского не мог делать таких предложений. При этом он не отреагировал на уточнение Виндмана, что должность министра обороны Украины ему предлагали трижды.

Между тем в США Виндмана обеспечат военной охраной. Он является ключевым свидетелем в деле об импичменте Трампа, поэтому его вместе с членами семьи могут переместить на одну из американских военных баз, сообщает Reuters, ссылаясь на свои источники.

Виндман имеет украинское происхождение. Он родился в Киеве в 1975 году, но через три года его семья переехала в США. Подполковник свободно говорит на украинском и русском языках. Из-за этого часть сторонников Трампа выразили сомнения в его приверженности Соединенным Штатам и даже озвучивали мнения о шпионаже в пользу Украины.

Дело об импичменте Трампа рассматривают в США из-за украинско-американского скандала, вспыхнувшего после его телефонной беседы с Зеленским. В ходе этого звонка Трамп пытался склонить Зеленского к преследованию Джо Байдена — главного конкурента нынешнего президента США на предстоящих выборах. Антикоррупционное расследование в отношении Байдена якобы открыло бы пути к военной поддержке Украины со стороны США.