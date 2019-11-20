Украине вовремя не передали более 35 млн долл. военной помощи США из-за Трампа, фото: United States European Command

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Военная помощь США Украине не была предоставлена в полном объеме.

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Из-за решения американского президента Дональда Трампа транш в размере 35,2 долл. задержали. Об этом сообщает Los Angeles Times, ссылаясь на документы о расходах Пентагона.

Всего военное ведомство планировало выделить 400 млн долл. Они были предназначены для покупки Киевом вооружений и средств связи для военных кораблей.

«Не ясно, почему деньги не были переданы, и члены Конгресса требуют ответа», — говорится в сообщении.

Журналисты рассказали, что Трамп отказал в помощи, призвав президента Украины Владимира Зеленского провести расследование против сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Последний стал его главным конкурентом на выборах. Этот разговор фактически стала началом давления на украинскую сторону. Он спровоцировал скандал в американском обществе и запустил процедуру импичмента в отношении главы государства. Сам Трамп признался, что вспоминал о Байдене, но не давил на президента Украины.

Напомним, в ноябре американский президент заявил, что Зеленский и глава украинского МИД Вадим Пристайко даже не знали о задержании финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что Украина все же получила эту помощь «без каких-либо условий».