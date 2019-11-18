Трамп: Зеленский и Пристайко даже не знали о задержании помощи для Украины

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n129563-tramp-zelenskiy-i-pristayko-daje-ne-znali-o-zaderjanii-pomoschi-dlya-ukrainy.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп утверждает, что его украинский коллега Владимир Зеленский и глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко даже не знали о задержании финансовой помощи со стороны Соединенных Штатов.

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Об этом Трамп заявил в своем Твиттере.

Президент США также отметил, что Украина все же получила эту помощь «без каких-либо условий», а сами Зеленский и Пристайко отрицают, что на них оказывалось давление.

Республиканцы и другие должны помнить, что и президент Украины, и министр иностранных дел заявили, что на них не оказывалось никакого давления, — подчеркнул Трамп.

Но почему Германия, Франция (Европа) не платят? — добавил президент США.

В США относительно Трампа Конгресс осуществляет расследование, чтобы установить, использовал ли он свою должность в личных целях — чтобы склонить украинские власти к началу расследования в отношении одного из фаворитов предстоящих президентских выборов, члена Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера.

В частности, конгрессменов интересует, не пытался ли Трамп путем задержания помощи подтолкнуть власти Украины к проведению расследования относительно Байдена.

Напомним, в рамках осуществляемого относительно Трампа расследования сотрудник посольства США в Киеве Дэвид Холмс рассказал конгрессменам, что Зеленский якобы согласился провести расследование, к которому его побуждал Трамп.