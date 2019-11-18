Трамп: Зеленський та Пристайко навіть не знали про затримання допомоги для України

Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/ua/n129563-tramp-zelenskyy-ta-prystayko-navit-ne-znaly-pro-zatrymannya-dopomogy-dlya-ukrayiny.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп стверджує, що його український колега Володимир Зеленський та очільник Міністерства зовнішніх справ України Вадим Пристайко навіть не знали про затримання фінансової допомоги з боку Сполучених Штатів.

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Про це Трамп заявив у своєму Твіттері.

Президент США також наголосив, що Україна всеж отримала цю допомогу «без будь-яких умов», а самі Зеленський та Пристайко заперечують, що на них чинився тиск.

Республіканці та інші мають пам’ятати, що і президент України, і міністр закордонних справ заявили, що на них не чинилося жодного тиску, — наголосив Трамп.

Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять? — додав президент США.

У США щодо Трампа Конгрес здійснює розслідування, щоб встановити, чи використовував він свою посаду в особистих цілях — щоб спонукати українську владу розпочати розслідування щодо одного з фаворитів майбутніх президентських виборів, члена Демократичної партії Джо Байдена та його сина Хантера.

Зокрема, конгресменів цікавить, чи не намагався Трамп шляхом затримання допомоги підштовхнути владу України до проведення розслідування щодо Байденів.

Нагадаємо, в межах здійснюваного щодо Трампа розслідування співробітник посольства США у Києві Девід Холмс розповів конгресменам, що Зеленський нібито погодився провести розслідування, до якого його спонукав Трамп.