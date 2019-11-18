Періодичне голодування сприяє продовженню життя людей із катеризацією серця, фото: Jean Fortunet

https://racurs.ua/ua/n129562-periodychne-goloduvannya-prodovjuie-jyttya-u-ludey-z-problemamy-sercya-ucheni.html

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Періодичне переривчасте голодування, ймовірно, здатне продовжити життя людей, щодо яких здійснювалася катеризація серця.

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Крім того, пацієнти, які практикують періодичне голодування, мають меншу ймовірність діагностування серцевої недостатності. Такого висновку дійшли учені з Інституту охорони здоров’я серця в Солт-Лейк-Сіті (штат Юта, США), повідомляє видання EurekAlert.

У ході дослідження дослідники задали понад 2 тис. пацієнтам, які пройшли катетеризацію серця з 2013 по 2015 роки, ряд питань щодо способу життя, включаючи, чи практикують вони звичайне періодичне голодування. Потім дослідники перевірили цих пацієнтів через 4,5 роки і виявили, що рівень виживання був більший у групі людей, які голодували, ніж у тих, хто цього не робив.

Дослідження також оцінювало інші параметри, включаючи демографічні показники, соціально-економічні фактори, серцеві фактори ризику, інші діагнози, ліки та методи лікування, а також можливі шкідливі звички.

Зазначається, що у вчених була можливість вивчити періодичне голодування, оскільки значна частина їхніх пацієнтів регулярно це робить: низка жителів американського штату Юта є вірянами Церкви Ісуса Христа святих останніх днів (мормони), члени якої зазвичай у першу неділю щомісяця обходяться без їжі та напоїв протягом двох послідовних прийомів їжі, і, таким чином, не їдять протягом приблизно доби.

Чому періодичне голодування призводить до кращих результатів для здоров’я, досі залишається невідомим. Причиною цього можуть бути безліч факторів, — наголошують учені.

Голодування впливає на рівень гемоглобіну людини, кількість еритроцитів, гормон росту людини та знижує рівень натрію та бікарбонату, а також активізує кетоз та автофагію — усі фактори, що призводять до кращого здоров’я серця та знижують ризик серцевої недостатності й ішемічної хвороби серця.

Водночас дослідники наголошують, що не всім можна вдаватися до голодування — від цього мають утримуватися вагітні та годуючі жінки, а також маленькі діти та слабкі дорослі. Люди, які отримали трансплантацію органів, мають пригнічену імунну систему, перенесли гострі або важкі хронічні інфекції, а також ті, хто мають розлади прийому їжі, також не повинні голодувати.

Також не повинні самостійно голодувати люди з діагнозом хронічних захворювань — особливо ті, хто приймає ліки від діабету, артеріального тиску чи серцевих захворювань — лише під ретельним наглядом лікаря через сильний несприятливий вплив, який можуть викликати ліки в поєднанні з голодуванням.

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