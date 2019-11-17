«Байден — не «скажений собака»: Трамп вступився за головного конкурента на майбутніх виборахhttps://racurs.ua/ua/n129561-bayden-ne-skajenyy-sobaka-tramp-vstupyvsya-za-golovnogo-konkurenta-na-maybutnih-vyborah.htmlРакурс
Президент США Дональд Трамп відреагував на розповсюджену офіційними ЗМІ КНДР заяву, в котрій одного з фаворитів майбутніх американських виборів представника Демократичної партії Джо Байдена назвали «скаженим собакою».
Пане голово, Джо Байден може бути сонним та дуже повільним, але він не «скажена собака», — наголосив Трамп, звертаючись до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у своєму Твіттері.
Насправді він дещо кращий, але я єдиний, хто може привести вас туди, де ви повинні бути, — наголосив Трамп.
Він також закликав лідера КНДР якнайшвидше укласти угоду щодо денукларизації Корейского півострова.
Скоро побачимося, — резюмував президент США.
Байден раніше називав лідера КНДР Кім Чен Ина «диктатором» і «тираном». У відповідь північнокорейські ЗМІ, заявляли, що Байдена, який осмілився «посягати на гідність верховного керівництва КНДР», слід «забити палицями до смерті» як «скаженого пса», котрий «може нашкодити багатьом людям».
До цього в Північній Кореї Байдена також називали «дурнем з низьким IQ» та «несповна розуму».
Нагадаємо, Трамп нещодавно заявляв, що йому не потрібна допомога України, щоб перемогти «сонного Байдена».