Дональд Трамп, фото: Gage Skidmore

https://racurs.ua/n129561-bayden-ne-beshenaya-sobaka-tramp-zastupilsya-za-glavnogo-konkurenta-na-buduschih-vyborah.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп отреагировал на распространенное официальными СМИ КНДР заявление, в котором одного из фаворитов будущих американских выборов представителя Демократической партии Джо Байдена назвали «бешеной собакой».

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Господин председатель, Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не «бешеная собака», — подчеркнул Трамп, обращаясь к лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну в своем Твиттере.

На самом деле он несколько лучше, но я единственный, кто может привести вас туда, где вы должны быть, — отметил Трамп.

Он также призвал лидера КНДР как можно быстрее заключить соглашение по денукларизации Корейского полуострова.

Скоро увидимся, — резюмировал президент США.

Байден ранее называл лидера КНДР Ким Чен Ына «диктатором» и «тираном». В ответ северокорейские СМИ, заявляли, что Байдена, который осмелился «посягать на достоинство верховного руководства КНДР», следует «забить палками до смерти» как «бешеного пса», который «может навредить многим людям». До этого в Северной Корее Байдена также называли «дураком с низким IQ» и «слабоумным».

Напомним, Трамп недавно заявлял, что ему не нужна помощь Украины, чтобы победить «сонного Байдена».