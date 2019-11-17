Борис Джонсон, фото: Boris Johnson

https://racurs.ua/n129560-otravlenie-skripaley-boris-djonson-vstrechalsya-s-byvshim-agentom-kgb-posle-incidenta.html

Ракурс

Действующий премьер Великобритании Борис Джонсон встречался с бывшим агентом КГБ российским миллиардером Александром Лебедевым после отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

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Эта встреча состоялась в апреле 2018 года после саммита министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, организованного в связи с инцидентом в Солсбери. Джонсон тогда возглавлял МИД Великобритании, сообщает издание The Guardian.

По информации издания, встреча состоялась спустя два дня после саммита в окрестностях итальянской Перуджи, куда Джонсон был приглашен сыном олигарха Евгением. В этом регионе расположен особняк семьи Лебедева.

Евгения Лебедева британские СМИ считают близким другом Джонсона.

О чем шла речь во время этой встречи и как долго она длилась, не известно. У премьер-министра предоставлять комментарии по этому вопросу отказались.

Об этой встрече издание The Guardian сообщало еще в сентябре, однако Лебедев ее отрицал. Однако теперь официальный представитель Лебедева ее признал. Он уверяет, что в этом нет ничего необычного.

Он ездит туда (в Италию) часто, чтобы остаться с сыном. Он уже давно в Европе и в течение многих лет здесь познакомился со всеми друзьями Евгения. Поэтому во встрече нет ничего особенно необычного, — отметил представитель Лебедева.

Лебедев владеет британскими изданиями Independent и Evening Standard. Во времена Советского Союза он был агентом КГБ, где работал в отделе внешней разведки.

Отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в начале марта 2018 года в городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок». В Британии считают, что за этим отравлением стоит Россия.

Напомним, по информации британских СМИ, Джонсон недавно заблокировал обнародование отчета разведки о вмешательстве России в политику Великобритании, в котором указано, что правящая Консервативная партия получала средства от девяти российских бизнесменов.