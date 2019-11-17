Борис Джонсон, фото: Boris Johnson

https://racurs.ua/ua/n129560-otruiennya-skrypaliv-borys-djonson-zustrichavsya-z-kolyshnim-agentom-kdb-pislya-incydentu.html

Ракурс

Чинний прем'єр Великої Британії Борис Джонсон зустрічався з колишнім агентом КДБ російським мільярдером Олександром Лебедєвим після отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері.

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Ця зустріч відбулася у квітні 2018 року після саміту міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, організованого у зв’язку з інцидентом у Солсбері. Джонсон тоді очолював МЗС Великої Британії, повідомляє видання The Guardian.

За інформацією видання, зустріч відбулася через два дні після саміту в околиці італійської Перуджі, куди Джонсон був запрошений сином олігарха Євгенієм. У цьому регіоні розташований маєток родини Лебедєва.

Євгена Лебедєва британські ЗМІ вважають близьким другом Джонсона.

Про що йшлося під час цієї зустрічі і як довго вона тривала, не відомо. У прем'єр-міністра надавати коментарі з приводу цього питання відмовилися.

Про цю зустріч видання The Guardian повідомляло ще у вересні, однак Лебедєв її заперечував. Проте тепер офіційний представник Лебедєва її визнав. Він запевняє, що в цьому немає нічого незвичного.

Він їздить туди (в Італію) часто, щоб залишитися з сином. Він вже давно в Європі і протягом багатьох років тут познайомився з усіма друзями Євгена. Тож у зустрічі немає нічого особливо незвичного, — наголосив представник Лебедєва.

Лебедєв володіє британськими виданнями Independent и Evening Standard. У часи Радянського Союзу він був агентом КДБ, де працював у відділі зовнішньої розвідки.

Отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії сталося на початку березня 2018 року у місті Солсбері. Їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новичок». У Британії вважають, що за цим отруєнням стоїть Росія.

Нагадаємо, за інформацією британських ЗМІ, Джонсон нещодавно заблокував оприлюднення звіту розвідки щодо втручання Росії у політику Великої Британії, в якому вказано, що правляча Консервативна партія отримувала кошти від дев’ятьох російських бізнесменів.