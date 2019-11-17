Матч між командами Махачкали і Астраханню завершився масовою бійкою, фото: соціальні мережі

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Ракурс

У Росії футбольний матч між командами «Волгарь» (Астрахань) та «Легіон Динамо» (Махачкала) закінчився масовою бійкою на полі. У сутичці брали участь гравці обох команд.

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Інцидент стався сьогодні на стадіоні «Центральний» в Астрахані, повідомляє видання Sport24.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Через кілька секунд після свистка арбітра, котрий означав завершення гри, розпочалося з’ясування стосунків між футболістами, котре переросло в масову бійку.

Зазначається, що в результаті бійки принаймні двоє людей опинилися на газоні після отриманих ударів від супротивників. Згодом конфлікт вдалося вгамувати й команди розійшлися.

У прес-службі астраханського футбольного клубу згодом заявили, що причини початку конфлікту та особи його ініціаторів не відомі.

Матч відбувався в межах 18-го туру групи «Південь» Професійного футбольної ліги (ПФЛ) Росії.

Махачкалинские футболисты устроили махач прямо после матча c астраханскими коллегами. На поле дрались не только сами игроки, но и запасные, и даже болельщики pic.twitter.com/pSz58MrpDQ — Лента.ру (@lentaruofficial) 17 листопада 2019 р.

Нагадаємо, в Італії нещодавно через порушення «цінностей юнацького футболу» звільнили тренера молодіжної футбольної команди після того, як його клуб переміг суперників з рахунком 27:0.