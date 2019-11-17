Матч между командами Махачкалы и Астраханью завершился массовой дракой, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129559-v-rossii-futbolnyy-match-zavershilsya-massovoy-drakoy-igrokov-na-pole-video.html

Ракурс

В России футбольный матч между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) закончился массовой дракой на поле. В драке брали участь игроки обеих команд.

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Инцидент произошел сегодня на стадионе «Центральный» в Астрахани, сообщает издание Sport24.

Матч завершился со счетом 1:1.

Спустя несколько секунд после свистка арбитра, который означал завершение игры, началось выяснение отношений между футболистами, которое переросло в массовую драку.

Отмечается, что в результате драки по крайней мере два человека оказались на газоне после полученных ударов от противников. Впоследствии конфликт удалось погасить и команды разошлись.

В пресс-службе астраханского футбольного клуба позже заявили, что причины начала конфликта и имена его инициаторов не известны.

Матч проходил в рамках 18-го тура группы «Юг» Профессионального футбольной лиги (ПФЛ) России.

Махачкалинские футболисты устроили махач прямо после матча c астраханскими коллегами. На поле дрались не только сами игроки, но и запасные, и даже болельщики pic.twitter.com/pSz58MrpDQ — Лента.ру (@lentaruofficial) 17 листопада 2019 р.

Напомним, в Италии недавно из-за нарушения «ценностей юношеского футбола» уволили тренера молодежной футбольной команды после того, как его клуб победил соперников со счетом 27:0.