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Матч между командами Махачкалы и Астраханью завершился массовой дракой, фото: социальные сети

В России футбольный матч завершился массовой дракой игроков на поле (ВИДЕО)

17 ноя 2019, 20:22
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В России футбольный матч между командами «Волгарь» (Астрахань) и «Легион Динамо» (Махачкала) закончился массовой дракой на поле. В драке брали участь игроки обеих команд.

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Инцидент произошел сегодня на стадионе «Центральный» в Астрахани, сообщает издание Sport24.

Матч завершился со счетом 1:1.

Спустя несколько секунд после свистка арбитра, который означал завершение игры, началось выяснение отношений между футболистами, которое переросло в массовую драку.

Отмечается, что в результате драки по крайней мере два человека оказались на газоне после полученных ударов от противников. Впоследствии конфликт удалось погасить и команды разошлись.

В пресс-службе астраханского футбольного клуба позже заявили, что причины начала конфликта и имена его инициаторов не известны.

Матч проходил в рамках 18-го тура группы «Юг» Профессионального футбольной лиги (ПФЛ) России.

Напомним, в Италии недавно из-за нарушения «ценностей юношеского футбола» уволили тренера молодежной футбольной команды после того, как его клуб победил соперников со счетом 27:0.


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