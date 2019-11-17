Отопления в Новом Роздоле до сих пор нет, фото: «Нафтогаз Украины»

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Город Новый Раздел Львовской области до сих пор остается без отопления.

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Кроме того, из-за чрезмерной нагрузки на энергосети ряд районов города остаются без электроснабжения. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

Под угрозой поставки воды в один из районов города, — подчеркивают в «Нафтогазе».

В госкомпании отмечают, что прошлой зимой из-за халатности предыдущего управляющего на Новороздольской ТЭЦ произошла серьезная авария, однако в этом году регламентные работы не финансировались и не проводились должным образом.

Управляющим Новороздольской ТЭЦ ранее была компания «Гарант Энерго М». Недавно, из-за неудовлетворительной подготовки к отопительному сезону, новым управляющим стал «Нафтогаз».

Сейчас существует проблема нехватки специалистов для подготовки оборудования и сетей к запуску, отмечают в «Нафтогазе». Поэтому работников, уволившихся из-за невыплаты зарплаты предыдущим управляющим, призывают прийти завтра в 9.00 утром на встречу с представителями руководства госкомпании, которая состоится в помещении ТЭЦ.

Эти люди получат право вернуться, о чем мы завтра и поговорим, — отмечают в Новом Роздоле.

Напомним, в конце октября мэр Нового Роздола Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке из-за срыва отопительного сезона в городе.