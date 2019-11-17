Милованов: Минэкономики уволило 47 топ-чиновников

Тимофей Милованов, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n129557-milovanov-minekonomiki-uvolilo-47-top-chinovnikov.html

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Министерство экономики уже уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории «А».

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.

По словам Милованова, на место уволенных объявляется конкурс и назначается исполняющий обязанности.

Министр заверил, что каждый случай увольнения рассматривается отдельно ним и заместителями, решение принимается по результатам голосования.

У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы, — отметил Милованов.

Министр также подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук недавно анонсировал смену руководства «Укрзализныци» из-за «дикой коррупции». По его мнению, руководство этой госкомпании злоупотребляет своим положением.