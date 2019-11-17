Милованов: Минэкономики уволило 47 топ-чиновников

Милованов: Минэкономики уволило 47 топ-чиновниковhttps://racurs.ua/n129557-milovanov-minekonomiki-uvolilo-47-top-chinovnikov.htmlРакурс
Министерство экономики уже уволило 47 руководителей госпредприятий и чиновников категории «А».
Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил глава ведомства Тимофей Милованов.
По словам Милованова, на место уволенных объявляется конкурс и назначается исполняющий обязанности.
Министр заверил, что каждый случай увольнения рассматривается отдельно ним и заместителями, решение принимается по результатам голосования.
У нас есть четкие критерии: финансовые результаты, выполнение КПИ и задач, репутация (особенно в области коррупции), командность работы, — отметил Милованов.
Министр также подчеркнул, что все предприятия продолжают работать в штатном режиме.
Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук недавно анонсировал смену руководства «Укрзализныци» из-за «дикой коррупции». По его мнению, руководство этой госкомпании злоупотребляет своим положением.