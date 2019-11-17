Возвращение кораблей: в России рассказали, когда передадут захваченные суда Украине

Катер «Бердянск», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n129556-vozvraschenie-korabley-v-rossii-rasskazali-kogda-peredadut-zahvachennye-suda-ukraine.html

Ракурс

Захваченные в акватории Керченского пролива в ноябре 2018 года украинские военные корабли Россия передаст Украине 18 ноября.

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Сейчас эти корабли буксируются из крымского порта Керчь к согласованному с Украиной месту передачи кораблей, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму.

Больше деталей в ведомстве страны-агрессора не сообщили.

По информации источников агентства, передача кораблей состоится в нейтральных водах.

Украинские военные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые направлялись из Одессы в Мариуполь, 25 ноября 2018 года обстреляли и захватили российские военные. Тогда в плен попали 24 украинские военнослужащие.

Международный трибунал по морскому праву 25 мая этого года обязал Россию немедленно их освободить и вернуть Украине корабли.

7 сентября моряки вернулись в Украину в результате обмена пленными между Киевом и Москвой.

Напомним, адвокат украинских моряков Николай Полозов заявляет, что после возвращения кораблей Россия обязана закрыть дела против военнослужащих.