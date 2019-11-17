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Катер «Бердянськ», фото: «Вікіпедія»

Повернення кораблів: у Росії розповіли, коли передадуть захоплені судна Україні

17 лис 2019, 18:29
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Захоплені в акваторії Керченської протоки в листопаді 2018 року українські військові кораблі Росія передасть України 18 листопада.

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Наразі ці кораблі буксируються з кримського порту Керч до узгодженого з Україною місця передачі кораблів, повідомляє агентство «Інтерфакс» з посиланням на прес-службу Прикордонного управління ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму.

Більше деталей у відомстві країни-агресора не повідомили.

За інформацією джерел агентства, передача кораблів відбудеться в нейтральних водах.

Українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу», котрі прямували з Одеси до Маріуполя, 25 листопада 2018 року обстріляли та захопили російські військові. Тоді в полон потрапили 24 українські військовослужбовці.

Міжнародний трибунал з морського права 25 травня цього року зобов’язав Росію негайно їх звільнити та повернути Україні кораблі.

7 вересня моряки повернулися в Україну в результаті обміну полоненими між Києвом та Москвою.

Нагадаємо, адвокат українських моряків Микола Полозов заявляє, що після повернення кораблів Росія зобов’язана закрити справи проти військовослужбовців.


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