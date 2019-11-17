Збірна України не змогла здолати Сербію, фото: Павло Кубанов

https://racurs.ua/ua/n129555-futbolna-zbirna-ukrayiny-ne-zmogla-zdolaty-serbiu-u-belgradi.html

Ракурс

Сьогодні в матчі проти збірної Сербії в Белграді «синьо-жовтні» не змогли здолати свого суперника. Футбольний поєдинок завершився з рахунком 2:2

Loading...

Збірна України ще до цього матчу гарантувала собі вихід до Євро-2020, проте мотивація на перемогу в матчі для «синьо-жовтих» залишалася, оскільки означала б більш легких суперників під час подальшого жеребкування, повідомляє видання Sport.ua.

Першими вразили ворота суперника серби. Душан Тадіч вже на дев’ятій хвилині матчу, реалізувавши пенальті після гри рукою Миколи Матвієнка, вивів свою команду вперед.

На 32-й хвилині Роман Яремчук після навісу з правого флангу Віктора Циганкова ударом головою зрівняв рахунок.

На 56-й хвилині Александар Митрович знову вивів сербів уперед.

Після завершення основного часу арбітр компенсував три хвилини матчу.

На 93-й хвилині Артем Бесєдін зрівняв рахунок з центру штрафного майданчика, пробивши з розвороту. Після рикошету м’яч влетів у кут воріт Сербії.

Під час попереднього матчу цих збірних — на стадіоні «Арена Львів» у червні підопічні Андрія Шевченка здолали сербів з рахунком 5:0.

Нагадаємо, в середині жовтня збірна України забезпечила собі вихід на Євро-2020, здолавши Португалію з рахунком 2:1.