Учені встановили формулу перерахунку віку собак у «людські роки»

https://racurs.ua/ua/n129554-bilsh-tochnyy-sposib-peretvorennya-viku-sobak-u-ludski-roky-znayshly-ucheni.html

Ракурс

Учені з Каліфорнійського університету (США) знайшли нову формулу перерахунку віку собак у «людські роки».

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Цей метод більш чітко відображає вікові зміни собак, ніж традиційна формула, згідно з якою один рік собаки дорівнює семи рокам людини, повідомляє видання Science.

Традиційна формула базувалася на середньому терміні життя для собак та людей — 10 та 70 років відповідно.

Нова формула пропонує розраховувати «людський» вік собаки як натуральний логарифм реального віку собак, помножений на 16, і до якого додано 31. Тобто для однорічної собаки «людський вік» становитиме 31 рік (1ln*16+31), дворічної — 42,1 роки (2ln*16+31), а десятирічної — 67,8 роки.

Таке ускладнення традиційної формули пов’язане з тим, що реальний біологічний годинник собак спочатку йде набагато швидше, ніж людський (дворічний лабрадор все ще може поводитися як цуценя, але він вже собака середнього віку), проте згодом сповільнюється.

Запропонована ученими формула ґрунтується на порівняно новій концепції в дослідженні старіння — так званому «епігенетичному годиннику», який виникає внаслідок хімічних модифікацій ДНК протягом життя. «Епігенетичний годинник» дозволяє вслідкувати біологічний вік, тобто наслідки впливу хвороб, способу життя та генетики на організм.

Щоб дізнатися, як працює цей годинник у собак, учені провели дослідження ДНК, до якої були залучені 104 собаки з породи лабрадор-ретривер віком від чотирьох тижнів до 16 років.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили, що селекція різних порід собак вплинула на їхній мозок.