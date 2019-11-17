Ученые установили формулу пересчета возраста собак в «человеческие годы»

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Ученые из Калифорнийского университета (США) нашли новую формулу пересчета возраста собак в «человеческие годы».

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Этот метод более четко отражает возрастные изменения собак, чем традиционная формула, согласно которой один год собаки равен семи годам человека, сообщает издание Science.

Традиционная формула основана на среднем сроке жизни для собак и людей — 10 и 70 лет соответственно.

Новая формула предлагает рассчитывать «человеческий» возраст собаки как натуральный логарифм реального возраста собак, умноженный на 16 и к которому добавлено 31. То есть для собаки возрастом один год «человеческий возраст» составит 31 год (1ln*16+31), двухлетнего — 42,1 года (2ln*16+31), а десятилетнего — 67,8 года.

Такое усложнение традиционной формулы связано с тем, что реальный биологические часы собак сначала идут гораздо быстрее, чем человеческие (двухлетний лабрадор все еще может вести себя как щенок, но он уже собака среднего возраста), однако впоследствии замедляются.

Предложенная учеными формула основывается на сравнительно новой концепции в исследовании старения — так называемых «эпигенетическых часах», которые возникают в результате химических модификаций ДНК в течение жизни. «Эпигенетические часы» позволяет установить биологический возраст, то есть последствия воздействия болезней, образа жизни и генетики на организм.

Чтобы узнать, как работают этот часы у собак, ученые провели исследование ДНК, в котором были задействованы 104 собаки из породы лабрадор-ретривер в возрасте от четырех недель до 16 лет.

Напомним, недавно ученые установили, что селекция различных пород собак повлияла на их мозг.