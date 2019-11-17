Взрывы в Балаклее: число жертв возросло

Взрывы в Балаклее начались 15 ноября, фото: «Еспресо»

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Ракурс

От травм, полученных в результате недавних взрывов на технической территории Центральной артиллерийской базы обеспечения в городе Балаклея Харьковской области, умер уже третий военнослужащий — 43-летний водитель.

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Он получил термические ожоги, политравму и многочисленные осколочные поражения, за его жизнь до последнего боролись врачи. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что умерший был родом из Кировоградщины.

Взрывы в Балаклее начались 15 ноября в 14.30 во время саперных работ по разминированию и уничтожению опасных предметов. Всего их было насчитано около 20. Тогда погибли двое военнослужащих, еще пятеро были ранены.

Напомним, по предварительной версии Генштаба, причиной взрывов в Балаклее могло стать возгорание двигателя до ракет зенитно-ракетного комплекса «Куб», что привело к подрыву других накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов.