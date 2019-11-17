Вибухи в Балаклії: кількість жертв зросла

Вибухи в Балаклії розпочалися 15 листопада, фото: «Еспресо»

https://racurs.ua/ua/n129553-vybuhy-v-balakliyi-kilkist-jertv-zrosla.html

Ракурс

Від травм, отриманих в результаті нещодавніх вибухів на технічній території Центральної артилерійської бази забезпечення в місті Балаклія Харківської області, помер вже третій військовослужбовець — 43-річний водій.

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Він отримав термічні опіки, політравму та чисельні осколкові ураження, за його життя до останнього боролися лікарі. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що померлий був родом із Кіровоградщини.

Вибухи в Балаклії розпочалися 15 листопада о 14.30 під час саперних робіт з розмінування та знищення небезпечних предметів. Всього їх було нараховано близько 20. Тоді загинули двоє військовослужбовців, ще п’ятеро були поранені.

Нагадаємо, за попередньою версією Генштабу, причиною вибухів у Балаклії могло стати загоряння двигуна до ракет зенітно-ракетного комплексу «Куб», що призвело до підриву інших накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів.