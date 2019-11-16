У Генштабі ЗСУ назвали причину вибухів у Балаклії. Фото: mediaport.ua

https://racurs.ua/ua/n129521-genshtab-zsu-nazvav-poperednu-prychynu-vybuhiv-u-balakliyi.html

Ракурс

Вибухи на території військового складу поблизу міста Балаклія сталися після того, як загорівся двигун до ракети.

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Фахівці попередньо встановили, що 15 листопада надзвичайна подія сталася на майданчику зберігання вибухонебезпечних предметів № 4 під час роботи саперів з розмінування та знищення вибухонебезпечних предметів. Про це 16 листопада повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

О 14.28, ймовірно, у ході завантаження залишків боєприпасів та їхніх елементів, які були підготовлені для подальшого знищення (утилізації), зокрема твердопаливного двигуна до ракет 3М9 зенітно-ракетного комплексу «Куб», відбулось його загоряння з подальшим підривом накопичених для знищення вибухонебезпечних предметів, — зазначили в Генштабі.

Зазначається, що пожежу після вибуху оперативно локалізували та ліквідували. Внаслідок події загинули двоє осіб, а п’ятеро постраждали. Також був знищений один вантажний автомобіль.

Наразі двоє саперів перебувають у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги та ще двоє - у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону. Один військовослужбовець від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, вибухи на арсеналі боєприпасів у Балаклії забрали життя двох військовослужбовців, а п’ятеро дістали поранення. Після НП Державне бюро розслідувань розпочало розслідування справи за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.