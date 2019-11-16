В Генштабе ВСУ назвали причину взрывов в Балаклее. Фото: mediaport.ua

https://racurs.ua/n129521-genshtab-vsu-nazval-predvaritelnuu-prichinu-vzryvov-v-balaklee.html

Ракурс

Взрывы на территории военного склада вблизи города Балаклея произошли после того, как загорелся двигатель к ракете.

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Специалисты предварительно установили, что 15 ноября ЧП произошло на площадке хранения взрывоопасных предметов № 4 во время работы саперов по разминированию и уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом 16 ноября сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

В 14.28, вероятно, в ходе загрузки остатков боеприпасов и их элементов, которые были подготовлены для дальнейшего уничтожения (утилизации), в частности твердотопливного двигателя ракеты 3М9 зенитно-ракетного комплекса «Куб», произошло его возгорание с последующим взрывом накопленных для уничтожения взрывоопасных предметов, — отметили в Генштабе.

Отмечается, что пожар после взрыва оперативно локализовали и ликвидировали. В результате происшествия погибли два человека, а пять пострадали. Также был уничтожен один грузовой автомобиль.

Сейчас два сапера находятся в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи и еще два — в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона. Один военнослужащий от госпитализации отказался.

Напомним, взрывы на арсенале боеприпасов в Балаклее унесли жизни двух военнослужащих, а пять получили ранения. После ЧП Государственное бюро расследований начало расследование дела по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.