Власть и ответственность. Фото: Needpix

https://racurs.ua/n129473-rada-s-1992-goda-ne-mojet-prinyat-zakon-ob-otvetstvennosti-vlasti-sudya.html

Ракурс

В Украине не существует механизма ответственности Кабинета министров или какого-то конкретного министерства. Законопроект об административной процедуре, которой могла бы быть установлена ответственность власти, около 20 раз начиная с 1992 года вносился в парламент и так и не был принят.

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Как отметила в интервью «Ракурсу» судья Одесского апелляционного административного суда Лариса Зуева, ответственность за ситуацию с экологией в Украине безусловно лежит на государстве, которое состоит из законодательной, исполнительной и судебной власти. Но суды не первичны в этом вопросе, потому что в судах защищают уже нарушенное право.

«Должен быть контроль государства за деятельностью органов и структур для того, например, чтобы корпорации не создавали законы, тот же „АрселорМиттал“ в Кривом Роге, промышленные, металлургические заводы. Этот контроль осуществляется очень просто — должна быть ответственность», — подчеркнула она.

Огромной проблемой судья считает отсутствие механизмов ответственности государственных органов власти за неправомерные действия или незаконные решения. «И когда в СМИ пишут и говорят, что у нас плохая судебная система, — это неправда. Поверьте, мы работаем в крайне сложных условиях. Я знаю многих достойных коллег, каждый день они делают очень много для того, чтобы помочь простым людям, которые приходят, бьются об стену, но ничего не могут сделать. Не только по этой категории дел, но и по всем остальным», — добавила Зуева.