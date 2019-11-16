Влада і відповідальність. Фото: Needpix

https://racurs.ua/ua/n129473-rada-z-1992-roku-ne-moje-uhvalyty-zakon-pro-vidpovidalnist-vlady-suddya.html

Ракурс

В Україні не існує механізму відповідальності Кабінету міністрів або якогось конкретного міністерства. Законопроект про адміністративну процедуру, якою могла б бути встановлена відповідальність влади, близько 20 разів починаючи з 1992 року вносився в парламент і так і не був ухвалений.

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Як зазначила в інтерв’ю «Ракурсу» суддя Одеського апеляційного адміністративного суду Лариса Зуєва, відповідальність за ситуацію з екологією в Україні безумовно лежить на державі, яка складається із законодавчої, виконавчої та судової влади. Але суди не первинні в цьому питанні, тому що в судах захищають вже порушене право.

«Має бути контроль держави за діяльністю органів і структур для того, наприклад, щоб корпорації не створювали закони, той самий „АрселорМіттал“ у Кривому Розі, промислові, металургійні заводи. Цей контроль здійснюється дуже просто — має бути відповідальність», — наголосила вона.

Величезною проблемою суддя вважає відсутність механізмів відповідальності державних органів влади за неправомірні дії або незаконні рішення. «І коли у ЗМІ пишуть і кажуть, що у нас погана судова система, — це неправда. Повірте, ми працюємо в дуже складних умовах. Я знаю багатьох гідних колег, щодня вони роблять дуже багато для того, щоби допомогти простим людям, які приходять, б’ються об стіну, але нічого не можуть зробити. Не тільки по цій категорії справ, а й по всіх інших», — додала Зуєва.