Экология Украины. Судья Лариса Зуева. Фото из личного архива

https://racurs.ua/2488-ekologiya-v-ukraine-esche-net-osoznaniya-chto-chistyy-vozduh-kupit-nelzya.html

Ракурс

В Верховном суде состоялся Международный форум «Судебная защита окружающей среды и экологических прав». Гостями на нем были представители Польши и Китая, а сам форум, на котором обсуждалось множество проблем экологии в Украине, был весьма содержательным и неформальным. Автором одного из самых интересных докладов была, по мнению «Ракурса», судья Одесского апелляционного административного суда Лариса Зуева. Поэтому мы обратились к ней с просьбой рассказать о своей деятельности и наработках поподробнее.

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— Лариса Евгеньевна, вы рассказали о поразительных фактах, а кроме того приятно удивила ваша вовлеченность в проблемы экологии Украины. Чувствуется, что для вас это больше, чем просто работа.

— Да, безусловно, я неравнодушна к теме экологии, потому что хочу, чтобы наши дети, внуки жили в экологически безопасной стране. Я начала заниматься этой темой около десяти лет тому назад. Сначала сама прошла обучение по этой тематике в Национальной школе судей Украины. Я была сертифицирована как тренер и уже длительное время совместно с экологическими организациями мы проводим тренинги для судей с выездом в места экологических катастроф, природные охраняемые заповедники, где обучаем судей правам человека в области охраны окружающей среды. Кроме того в Национальной школе судей разработан специальный онлайн-курс по защите экологических прав, который судьи могут пройти самостоятельно, в удобное для них время.

— Получается, ученая степень по педагогике вам пригодилась.

— Да, я доктор педагогических наук, а диссертацию защитила по методикам обучения судей в Украине. Считаю, что именно по этой теме учить судей нужно особенным образом, не в кабинетах или учебных классах. Поэтому мы проводим тренинги, выезжая в места экологических бедствий. Наглядно демонстрируем, что может произойти с природой, как решение каждого конкретного судьи, которое они принимают именем Украины, способно повлиять на конкретную ситуацию в городе, регионе и стране в целом.

— Какие места экологических бедствий вы посещали?

— Один из последних примеров. Во время выездного тренинга во Львовской области мы пытались попасть на свиноферму, где иностранная корпорация выращивает свиней по промышленным технологиям. На каждой такой ферме выращивается порядка 50 тыс. свиней. Во многих странах промышленное производство свинины признано вредным и запрещено, потому что отходы от него очень токсичны. Эти вещества уничтожают растения, приводят к болезням людей. На указанной ферме мы видели целые озера нечистот прямо под открытым небом, недалеко от огородов и домов местных жителей. Все эти отравляющие вещества испаряются, а также проникают в землю, соответственно, в подземные воды, а впоследствии — в выращиваемую на полях сельскохозяйственную продукцию. Мы посмотрели, куда они сливают эти нечистоты. Запах стоял невыносимый, не представляю, как там люди вообще живут, в этом ужасном зловонии.

Мы, большая группа судей с экологами, с удостоверениями и всеми надлежащими документами, попытались зайти на эту ферму, но… не смогли. Нас не пустили, сказав, что это стратегический объект, а мы можем занести на свиноферму инфекцию.

Жители села обратились к экологам и в суд с требованием закрыть свиноферму. За два года работы свинофермы все без исключения деревья по ее периметру заболели раком.

— Как вы узнали об этой ферме?

— Жители села обратились к экологической правозащитной организации и в суд с требованием закрыть свиноферму. Предварительно они заказали специальную экспертизу, которая зафиксировала, что за два года работы свинофермы деревья по ее периметру заболели раком. У деревьев есть такое заболевание, и они абсолютно все без исключения были больны.

Затем мы посетили Жовковский костомельный завод, один из стратегических объектов. Там перерабатывают остатки животноводческих ферм — туши, кости, шкуры, фактически все то, что остается после разделки мяса на вторичную переработку. Все это свозится туда в специальных автомобилях и должно перерабатываться путем спекания в печах. Существует четкий порядок утилизации таких отходов. Это очень важно, потому что крайне опасно. Там все разлагается — кровь, внутренности животных и т. д. Это инфекция, чреватая серьезными эпидемиями любых заболеваний.

Ужаса, подобного тому, который мы увидели на Жовковском костомельном заводе, мне еще не приходилось видеть никогда. Километров за пять от него от едкого воздуха и запаха начали течь слезы, дышать было невозможно.

— Это касается только свиней?

— Нет, любого подобного производства. Например, если на промышленной птицефабрике выращивают 1,5 млн кур, вы же понимаете, что есть определенный естественный мор, болезни. Куда их девают? Как их перевозят? Вы когда-нибудь задумывались о том, где и каким образом происходит утилизация отходов животноводческих ферм, птицефабрик и т. д.?

— Надеялась, что утилизируют как следует.

— В том-то и дело, что такого ужаса, который мы там увидели, мне еще не приходилось видеть никогда. На подъезде километров за пять от предприятия от едкого воздуха и запаха начали течь слезы, мы не могли нормально дышать. Вблизи предприятия невозможно находиться без специальной маски-респиратора. Просто на полу валяются горы гниющего трупного мяса, то есть материалы, которые должны помещаться в специальные хранилища. Такие отходы должны быть тампонированы, залиты специальным раствором и находиться в яме, залитой бетоном, чтобы все это не попадало в землю.

Смысл производства — сжигание всего этого в специальных печах. Там оно при огромных температурах спекается в гранулы, которые впоследствии можно безопасно использовать в дозированном варианте в качестве удобрений.

— Это государственное предприятие?

— Да. Причем стратегического значения, не подлежащее приватизации. Иностранным инвесторам отказывают в разрешении на его реконструкцию.

Недалеко от Одессы мы собственными глазами видели, как идут в море неочищенная вода, химические стоки и нечистоты из канализации. Туда нас тоже не пустили — потому что это опасный объект.

— А как обстоят дела с экологическим состоянием Черного моря?

— Недалеко от Одессы судьи с экологами наблюдали, каким образом и в каком виде попадает вода из Днепра в Черное море, как работает водоочистное сооружение. На станции в Беляевке мы собственными глазами видели, как в море сливаются неочищенная вода, химические стоки и нечистоты из канализации. Туда нас тоже не пустили — потому что это опасный объект. Мы, судьи, не смогли туда попасть, вызывали наряд полиции.

Таких примеров, к сожалению, очень много. Это все, что происходит рядом с нами.

— Прискорбно, что преступная халатность одних будет иметь последствия для многих людей и даже поколений…

— Я могу сказать одно: если каждый не поймет и не осознает, что от нас зависит будущее и экология на нашей планете Земля, последствия будут страшными и необратимыми. Очень важно говорить об этом, в том числе и на таких форумах, который прошел в Кассационном административном суде, обучать молодежь и распространять информацию об экологических правах людей.

Люди начинают осознавать, что плохая экология напрямую влияет на процент заболеваемости, в том числе раковыми заболеваниями. Кто-то может позволить себе купить более качественные продукты и очищенную воду, но воздухом мы все дышим одним и тем же — мы не можем купить себе чистый воздух и должны беспокоиться о том, чтобы его не загрязняли промышленные предприятия, тепловые электростанции, котельные и дизельные машины.

— Какой вы видите роль судов в решении экологической проблемы?

— На примере «Дизельгейта» административная юстиция Германии, например, продемонстрировала свою ответственность перед народом, приняв решение, направленное на охрану окружающей среды и очищение атмосферного воздуха. В результате инициированных в 2015 году властями США расследований Volkswagen вынужден был признать, что на несколько миллионов проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, позволяющее манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.

«Дизельгейт» вызвал массовый отзыв продукции VW с рынка США для устранения технических фальсификаций. В рамках урегулирования дизельного скандала концерн достиг соглашения с властями США о штрафных и компенсационных выплатах на общую сумму свыше 18 млрд долл. Вслед за Volkswagen штрафы пришлось заплатить концернам Audi, Porsche, а также поставщику комплектующих Bosch. По мнению истцов, выхлопы вредных газов на этих автомобилях BMW в 27 раз превышают допустимые в США нормы.

В июле 2017 года административный суд Штутгарта разрешил властям города запрещать проезд старых дизельных автомобилей, если это необходимо для достижения надлежащих показателей качества воздуха. Административный суд Дюссельдорфа в январе 2018 года отклонил подобный иск, признав, что экологи в данном случае могут заявлять о нарушении их прав и на дело не распространяются «соответствующие нормы общеевропейского права».

27 февраля 2018 года Федеральный административный суд в Лейпциге признал за властью городов ФРГ право запрещать въезд дизельных машин. Суд постановил, что такой шаг связан с необходимостью предотвращать увеличение вредных выбросов в атмосферу, а это приоритетнее интересов автопроизводителей и владельцев дизельных автомобилей.

Ежегодно около 6000 немцев умирают вследствие наличия в атмосфере большого количества оксидов азота, используемых для автомобильных двигателей.

Решение административного суда коснулось миллионов водителей по всей Германии и крупных автоконцернов. Главным противником запрета стала партия «Христианско-демократический союз» во главе с Ангелой Меркель, которая считала ее угрозой для автомобильной индустрии.

По мнению суда, работа систем фильтрации выхлопных газов в большинстве дизельных автомобилей не соответствует требованиям, что привело к нарушению норм законов об окружающей среде. Ежегодно около 6000 немцев умирают вследствие наличия в атмосфере большого количества оксидов азота, используемых для автомобильных двигателей.

Всего после решения Федерального административного суда было принято уже 28 решений в разных регионах Германии о запрете въезда дизельных автомобилей. Административный суд Берлина запретил проезд старых дизельных транспортных средств в центре города. В 2018 году административный суд в столице земли Гессен Висбадене обязал власти Франкфурта-на-Майне ввести широкомасштабный запрет на въезд в город дизелей. Это резко обострило ситуацию и требовало от правительства ФРГ немедленного принятия кардинальных решений на национальном уровне. Я разговаривала с судьями Федерального суда Германии, которые принимали это решение. Оно далось им очень непросто.

Решения судов побудили политиков и представителей автоконцернов провести в Берлине «дизельный саммит». Там они договорились, что автомобилестроители начнут выплачивать владельцам старых дизельных автомобилей, соответствующих экологическим стандартам Евро-4 и ниже, утилизационную премию при покупке ими новых моделей. Кроме того, производители взяли на себя обязательства актуализировать программное обеспечение в более новых дизельных автомобилях стандартов Евро-5 и Евро-6.

Однако экологов, целый ряд экспертов и политиков, а также большую часть общественности такое решение «дизельного саммита» не устраивает. По их мнению, одной лишь актуализацией софта, призванного сделать выхлопные газы чище, недостаточно. Надо обязательно браться за «железо», другими словами — устанавливать в автомобилях дополнительные устройства (катализаторы), способствующие очищению выхлопов. Причем, по мнению многих, оплачивать такое переоборудование обязаны именно автомобилестроители. Ведь нельзя сваливать эти расходы на автовладельцев, которых концерны до недавнего времени обманывали, представляя дизели куда более экологичными, чем они оказались на самом деле.

За прошедшее после «дизельного саммита» время позиция немецкого автопрома не изменилась. Зато кардинально поменялась ситуация в стране. Если в августе 2017 года запреты на въезд в города еще только виднелись на горизонте как теоретическая угроза, то теперь они стали реальностью. С 2018 года началось исполнение решения административных судов, в рамках которого города Германии начали вводить запреты на въезд дизельных автомобилей.

Последним было принято судебное решение в отношении Франкфурта-на-Майне. Оно по сравнению с предыдущими является самым масштабным и жестким. С 1 февраля 2019 года въезд в центр города запретят дизелям экологического стандарта Евро-4 и ниже, а также старых автомобилей с бензиновыми двигателями стандартов Евро-1 и Евро-2. А через полгода запрет распространится на дизели экологического стандарта Евро-5.

Таким образом, административные суды Германии продемонстрировали свою роль в формировании механизмов судебной защиты при рассмотрении стратегического экологического дела, касающегося неограниченного круга людей, как эффективного инструмента предотвращения нарушения прав человека. Одно судебное решение, которое заставило сесть за стол переговоров правительство и автопроизводителей в поисках путей разрешения этой проблемы.

В Украине дел по искам граждан или институтов гражданского общества в защиту окружающей среды в общественных интересах единицы.

— Как, по вашим наблюдениям, обстоят дела с защитой экологических прав в украинских судах?

— К сожалению, в Украине судебных решений по делам, касающимся окружающей среды, в общем массиве документов, генерируемых судебной системой, очень немного. Причем подавляющее большинство из них составляют дела о привлечении к уголовной и административной ответственности в этой сфере, иски компетентных органов о взыскании ущерба, причиненного государству в результате нарушения природоохранного законодательства, а также административные иски субъектов хозяйствования об обжаловании решений, действий или бездействия контролирующих органов. Дел же по искам граждан или институтов гражданского общества в защиту окружающей среды в общественных интересах единицы. А если такие иски и подаются, то рассматриваются длительное время и без учета тех негативных и, как правило, необратимых последствий для людей, природы и окружающей среды.

В государствах Евросоюза, например, в Германии, Австрии, в Конституции записано, что люди имеют право на чистый воздух и чистую воду.

На форуме в Киеве ко мне подошел польский профессор и рассказал, что у них в Польше, в частности, в Кракове и некоторых других городах, приняли решение, запрещающее жечь дрова, уголь и все остальное, что дает копоть. Запрещено также использовать это топливо в качестве базового для котельных и т. д. В результате у них в городах воздух стал чище на 45%.

— А как они обходятся без того, что дает копоть?

— Используют альтернативные источники энергии. В государствах Евросоюза, например, в Германии, Австрии, в Конституции записано, что люди имеют право на чистый воздух и чистую воду. Это базовая потребность, без которой нельзя прожить, и базовое фундаментальное право, гарантированное государством своим гражданам.

Ст. 20 Основного Закона Германии декларирует следующее: «Государство, осознавая свою ответственность перед грядущими поколениями, охраняет окружающую среду как основу жизни на земле в рамках конституционного строя и в соответствии с законом и правом, с помощью исполнительной власти и правосудия».

Мне очень хотелось бы, чтобы такая конституционная норма появилась и в украинской Конституции, и государство отвечало бы перед грядущими поколениями за свою деятельность. Этот момент очень важен для понимания проблем наших людей, права которых нарушают ежеминутно. Почему так? Сколько у нас законов, прогрессивная Конституция, множество подзаконных актов, но почему это не работает?

Ответственность за экологию в Украине должен нести каждый на своем уровне

— В этом вопросе есть очень разные уровни ответственности. Обычный гражданин должен не оставлять после себя мусор в лесу и, например, сортировать отходы, но создать правила для всех — от корпораций до человека — и следить за их исполнением обязано государство.

— Без воли государства здесь не обойтись. Для меня очевидно, что ответственность за ситуацию с экологией в Украине безусловно лежит на государстве, которое состоит из законодательной, исполнительной и судебной власти. Но суды не первичны в этом вопросе, потому что в судах защищают уже нарушенное право.

В Украине не существует механизма ответственности Кабинета министров, какого-то конкретного министерства. Законопроект об административной процедуре около 20 раз вносился в парламент и так и не был принят.

Суды не нарушают права людей — они их защищают. Должен быть контроль государства за деятельностью органов и структур для того, например, чтобы корпорации не создавали законы, тот же «АрселорМиттал» в Кривом Роге, промышленные, металлургические заводы. Этот контроль осуществляется очень просто — должна быть ответственность.

Однако большая проблема в том, что в нашем государстве не существует механизма ответственности Кабинета министров, какого-то конкретного профильного министерства. Законопроект об административной процедуре, которой могла бы быть установлена ответственность, около 20 раз начиная с 1992 года вносился в парламент и так и не был принят.

У нас в Украине существует четыре процессуальных кодекса, четыре вида судопроизводства. В уголовном, когда вы что-то сделали не так, вас посадили в тюрьму или наказали лишением права занимать определенную должность. Там есть преступление — есть наказание. В гражданском — вы что-то не так сделали, вас наказали: или штраф, или квартиру забрали, или ребенка — там есть последствия. То же самое и в хозяйственном. А что в административном?

Например, суд признал неправомерными действия какого-то чиновника, а его решение, или действия горсовета — недействительными. Дальше что? Отвечает-то дальше кто? Застроены все прибрежные зоны, у нас нет парков и зеленых зон, все отдается под коммерческое строительство офисов и торговых центров.

Нет кодекса, где была бы прописана ответственность всех чиновников и государственных органов за свою деятельность.

В Украине существует Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный, Уголовный и Уголовный процессуальный, Хозяйственный и Хозяйственный процессуальный. А вот теперь самое интересное: есть Кодекс административного судопроизводства, а материального административного кодекса — нет. Мы не можем через парламент добиться принятия Кодекса административных процедур, где была бы прописана ответственность всех чиновников и государственных органов за свою деятельность.

Ключик ответа на ваш вопрос — это отсутствие механизмов ответственности государственных органов за неправомерные действия или незаконные решения. И когда в СМИ пишут и говорят, что у нас плохая судебная система, — это неправда. Поверьте, мы работаем в крайне сложных условиях. Я знаю многих достойных коллег, каждый день они делают очень много для того, чтобы помочь простым людям, которые приходят, бьются об стену, но ничего не могут сделать. Не только по этой категории дел, но и по всем остальным.

В Украине нужно принять Кодекс административных процедур. Должна быть ответственность власти за сегодняшнее и будущее страны. Дела об экологии в Украине — наиболее важный аспект. Сегодня власть одна, завтра будет другая, нравится она кому-то или нет, но может случиться так, что никому не понадобится ничего делить, потому что делить будет нечего — мы просто не сможем здесь жить.

Я сама уже лет десять не пользуюсь полиэтиленовыми пакетами. Сортирую мусор дома и приучила к этому свою семью. Отрадно видеть, что много молодых ребят задумываются о таких вещах. Заходя в магазин, я вижу эти экосумки и очень рада слышать, когда молодежь говорит: «Мне не нужен пакет, у меня экосумка».

Меняется сознание, молодежь другая. Многие не едят мяса. В частности потому, что они понимают технологию переработки животных, осознают вред, который это приносит окружающей среде. Мир меняется, и сегодня многое зависит от информационной политики государства, которая должна стать очень массивной и всеобъемлющей для информирования людей о том, что вредно, где опасно и куда можно обратиться в случае нарушения экологических прав.

Пестициды — серьезная проблема для экологии

Вместо пестицидов, названия которых написаны на коробках, ввозится совершенно другое вещество из Китая, гораздо более токсичное.

— Проблемы, связанные с применением химии производителями сельхозпродукции, вот как нынешний беспрецедентный мор пчел, от экологической грамотности потребителя продукции не зависит, ему на это не повлиять.

— Пестициды — это моя больная тема. Количество химии, которая контрафактно завозится в Украину, выливается на наши поля, просто ужасает. Потому что вместо пестицидов, названия которых написаны на коробках, ввозится совершенно другое вещество из Китая, гораздо более токсичное.

Организовали новую Госпотребслужбу, в которую объединили разные структуры. Теперь это одно громадное ведомство. Ветеринарный контроль, контроль за пестицидами — это в том числе отнесено к их компетенции. Там и защита прав потребителей, и контроль за рекламой, вопросы качества и безопасности продуктов питания. Они же проверяют на содержание пестицидов. Так вот, создать их — создали, а лаборатории, которые осуществляют все эти проверки, остались у Министерства здравоохранения. Теперь это две разные структуры, у которых нет надлежащих механизмов взаимодействия.

Вследствие использования пестицидов с нарушением природоохранных и санитарных норм в Украине массово гибнут пчелы, кролики, домашняя птица, дикие животные, уничтожаются посевы, кусты и деревья. Что касается массовой гибели пчел, то те, кто распыляет удобрения на полях, должны согласно закону «предупредить через средства массовой информации» об использовании пестицидов. Но где, в какой газете, на каком уровне это должно быть размещено — закон четко не указывает.

С симптомами химического отравления жители обращались в медицинские учреждения и с соответствующими заявлениями — в правоохранительные органы. Имидаклоприд, обнаруженный в почвах санитарно-защитной зоны, является чрезвычайно опасным для пчел. Из-за его токсичности Европейская комиссия рассматривает вопрос о запрете использования данного вещества.

В 2018 году Европол провел операцию, в ходе которой было выявлено почти 122 тонны незаконных или поддельных пестицидов, возбуждено 48 уголовных дел.

Янтарь и сланец

— Уже не один президент обещал разогнать наши «янтарные республики», но воз и ныне там, и будущим поколениям останутся лишь разоренные территории.

— 300 млн долл. — это приблизительный бюджет рынка янтаря в Украине. Официально у нас занимаются этим четыре фирмы, которые имеют лицензии. Они добывают совсем незначительный процент легально, все остальное вывозится контрабандой за границу. Но самое главное — то, что они творят с природой в этом регионе, необратимо уничтожая леса, озера и почвенный покров.

Еще один пример нарушения экологических прав людей — это решения правительства и органов местного самоуправления о разрешениях на добычу сланцевого газа в Украине.

Во всем мире закрывают добычу сланца, потому что у людей из трубы течет нечто такое, к чему подносишь спичку, и эта «вода» загорается. Люди страшно болеют.

В 2013 году Кабмин заключил три соглашения о разделе продукции по участкам Юзовскому, Олесскому и Маячному. При согласовании текста первого — вопреки требованиям закона — не были проведены обязательные государственные экспертизы, в том числе экологическая. Как следствие, не были проанализированы негативные последствия для окружающей среды и здоровья граждан.

Сланец добывается методом треккинга. Это технология, когда под большим давлением в землю на 4 км заливается вода с химикатами, состав которых очень токсичен. Вода с химикатами под давлением разрывает пласты земли, и оттуда выходит газ. Все, что при этом попадает в землю, останется там.

Во всем мире такая добыча закрывается, это считается самым грязным топливом. А количество воды для заливки в эту скважину такое, что 100 тыс. человек может прожить целый год. Вы можете себе представить, где такой водный ресурс взять? Из рек и озер. Берется вода, смешивается с химией, заливается в скважину. И никто об этом не рассказывает. Не говоря уж о том, что проценты этого сланца в Украине в залежах настолько малы, что в США при аналогичных показателях такие месторождения вообще не разрабатываются.

В Украине промышленной добычи сланцевого газа не было, за исключением каких-то небольших точечных моментов. Потом корпорации Shell и Chevron в Западной Украине и Донецке подписали договоры о разделе продукции. Какой-то процент газа и денег получало бы государство, какой-то — они. При этом вся информация была закрыта, экспертизу получить было невозможно. Экологи подавали иски в суды и просили обязать Кабинет министров показать документацию, чтобы оценить возможный вред. Но, к сожалению, в удовлетворении этих исков по всем инстанциям экологической организации было отказано, и только военные действия на востоке Украины в 2014 году остановили реализацию этих проектов.

Во всех странах закрывают добычу сланца, потому что у людей из трубы течет нечто такое, к чему подносишь спичку, и эта «вода» загорается. Люди страшно болеют. Ведь все это остается в земле, а затем постепенно поднимается наверх, испаряется — и опять в атмосферу. Мы этим дышим, мы это едим и пьем. Нужно переходить к альтернативным, зеленым источникам энергии, дать ученым возможность разрабатывать технологии.

Роль простых людей в вопросе экологии Украины

Административный суд — это единственный суд в Украине, которому по закону делегирована функция судебного контроля субъектов властных полномочий. Это тот судебный орган, который может обязать власть что-то делать. И в этом его задача: защитить простого человека от государственной машины.

Граждане Украины должны занять активную гражданскую позицию и научиться отстаивать свои права. Сейчас идет реформа местного самоуправления и децентрализация в Украине, местным общинам по новому закону даны очень широкие права.

Уже выросло новое поколение, оно другое, и на него вся надежда. Не все у молодежи построено на финансовых интересах или стремлении уехать из страны. Есть молодые ребята, которые хотят что-то изменить, у которых есть не только свой интерес, но и понимание общественной задачи в достижении европейского вектора развития Украины. В вопросе экологии не получится отделаться принципом «моя хата с краю». Этот дом у нас всех общий и называется он — планета Земля.