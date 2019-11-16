Взрывы в Балаклее. Фото: Zik

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Ракурс

В Харькове в больнице скорой неотложной помощи сейчас находятся два сапера, которые были ранены в результате вчерашних взрывов на территории военного склада № 65 Министерства обороны под городом Балаклея.

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У обоих военных диагностированы ожоги на около 20% тела. При этом один из саперов находится в тяжелом состоянии в отделении политравмы на искусственной вентиляции легких. У пострадавшего комбинированная травма — осколочное ранение и перелом плеча. Второй боец находится в стабильном состоянии. Об этом 16 ноября сообщает «5 канал».

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уже поручил начать срочную проверку из-за взрывов на территории артиллерийской базы Балаклее.

Напомним, 15 ноября стало известно о пожаре и взрывах на арсенале боеприпасов в Балаклее. В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что во время плановой работы саперов произошел взрыв, в результате которого погибли два военнослужащих, а пять получили ранения.

В Минобороны заявили, что с 15.13 новые взрывы на технической территории не фиксировались. В ведомстве заверили, что саперы проводили утилизацию боеприпасов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном котловане.

Государственное бюро расследований начало расследование дела по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение военного служебного лица к службе, что повлекло существенный вред, совершенное в условиях особого периода) Уголовного кодекса Украины.