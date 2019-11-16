Вибухи в Балаклії. Фото: Zik

https://racurs.ua/ua/n129520-vybuhy-na-skladah-u-balakliyi-medyky-povidomyly-pro-stan-postrajdalyh-viyskovoslujbovciv.html

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У Харкові в лікарні швидкої невідкладної допомоги наразі знаходяться двоє саперів, які були поранені внаслідок вчорашніх вибухів на території військового складу № 65 Міністерства оборони під містом Балаклія.

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У обох військових діагностовано опіки на близько 20% тіла. При цьому один із саперів перебуває у важкому стані й знаходиться у відділенні політравми на штучній вентиляції легенів. У постраждалого комбінована травма — осколкове поранення та перелом плеча. Другий боєць перебуває у стабільному стані. Про це 16 листопада повідомляє «5 канал».

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук вже доручив почати термінову перевірку через вибухи на території артилерійської бази Балаклії.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо про пожежу та вибухи на арсеналі боєприпасів у Балаклії. У Генштабі Збройних сил України заявили, що під час планової роботи саперів стався вибух, внаслідок якого загинули двоє військовослужбовців, а п’ятеро дістали поранення.

У Міноборони заявили, що з 15.13 нові вибухи на технічній території не фіксувалися. У відомстві запевнили, що сапери проводили утилізацію боєприпасів, які не можна транспортувати, з урахуванням всіх заходів безпеки, у спеціально обладнаному котловані.

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування справи за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило істотну шкоду, вчинене в умовах особливого періоду) Кримінального кодексу України.