Проросійський суд залишив в СІЗО шістьох фігурантів справи «Хізб ут-Тахрір». Фото: newtribuna.ru

https://racurs.ua/ua/n129519-v-okupovanomu-krymu-sud-zalyshyv-u-sizo-shistoh-figurantiv-spravy-hizb-ut-tahrir.html

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В окупованому Криму підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги захисту шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір».

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Проросійські судді залишили в СІЗО Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Енвера Омерова, Руслана Нагаєва, Ленура Халілова і Ескендера Сулейманова. Вони перебуватимуть під арештом до 5 лютого 2020 року. Про це повідомила спільнота «Кримська солідарність».

Всі скарги судом були відхилені. Чи не були взяті до уваги всі основні доводи, які нами вже неодноразово викладалися, — зазначив адвокат Костянтин Рустемов.

Інший захисник додав, що суд не взяв до уваги всі доводи й був на стороні обвинувачення. Адвокат Рустем Кяміл розповів, що його підзахисний Ескендер Сулейманов вимагає, щоб стосовно нього застосовували норми Женевської конвенції 1949 роки (про захист цивільного населення у воєнний час).

Нагадаємо, 12 листопада військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок, яким засудив від 7 до 19 років ув’язнення шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Затримали цих осіб у Ялті в 2016 році. Кримським татарам висунули звинувачення в причетності до ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною.