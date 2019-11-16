Трамп відкинув звинувачення про погрози на адресу Йованович. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/ua/n129518-tramp-vidkynuv-zvynuvachennya-demokrativ-pro-pogrozy-na-adresu-eks-posla-yovanovych.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки, не вважає погрозою своє висловлювання на адресу екс-посла США в Україні Марі Йованович у Twitter.

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Глава США заявив, що не вважає, що залякує дипломата. Наголосив, що він теж має право на свободу слова й може вільно висловлювати свою думку. Про це Трамп заявив журналістам в Білому домі, повідомляє CNN.

Знаєте що? Я маю право говорити. Я маю право на свободу слова — так само, як інші люди, — зазначив американський лідер.

Нагадаємо, 15 листопада в Конгресі у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа свідчила екс-посол Сполучених Штатів в Україні Марі Йованович. Колишній посол повідомила, що відчула загрозу після публікації стенограми липневої телефонної розмови Трампа з Зеленським. Також вона додала, що відчувала загрозу ще під час роботи в Києві.

Згодом Трамп на власній сторінці у Twitter написав, що «куди б Марі Йованович не відправляли, всюди все ставало погано» й наголосив, що про дипломата негативно висловлювався президент України Володимир Зеленський під час їхньої розмови. Після цього кілька конгресменів-демократів заявили, що Трамп намагався «залякати» Йованович і перешкодити правосуддю.

Як відомо, 31 жовтня нижня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки ухвалила резолюцію про початок процедури імпічменту президента Дональда Трампа через скандальну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Трамп начебто під час дзвінка кілька разів нагадував українському лідеру про розслідування щодо компанії Burisma, де працював Гантер Байден — син потенційно головного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США безпосередньо пов’язував надання допомоги Україні з початком розслідування проти Байдена-молодшого.