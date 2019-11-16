Ізраїль та ХАМАС обмінялися ракетними ударами. Фото: vesti.ru

https://racurs.ua/ua/n129517-sytuaciya-v-sektori-gaza-izrayil-ta-hamas-obminyalysya-raketnymy-udaramy.html

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Ізраїль завдав ударів по позиціях ХАМАС у Секторі Газа. Такою була відповідь на випущені палестинцями дві ракети.

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Спочатку дві ракети були випущені з сектора Газа в напрямку ізраїльського міста Беер-Шева. Снаряди були перехоплені системою протиповітряної оборони «Залізний купол». Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю у Twitter.

Загострення конфлікту на кордоні сектора Газа почалося в ніч на 12 листопада після ліквідації Ізраїлем командира «Ісламського джихаду» Бахи Абу аль-Ата. Наразі невідомо, які ізраїльські об'єкти атакували палестинці.

Наразі ми наносимо удари по об'єктах терористичної інфраструктури ХАМАС в секторі Гази, — зазначили в ізраїльській армії.

Нагадаємо, 12 листопада Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з боку сектору Газа. Система «Залізний купол» перехопила 20 ракет, але 30 все ж досягли поверхні. Унаслідок атаки постраждали 15 осіб, ймовірно, що до нападу причетні бойовики угруповання «Ісламський джихад».