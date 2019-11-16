Израиль и ХАМАС обменялись ракетными ударами. Фото: vesti.ru

https://racurs.ua/n129517-situaciya-v-sektore-gaza-izrail-i-hamas-obmenyalis-raketnymi-udarami.html

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Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в Секторе Газа. Такой был ответ на выпущенные палестинцами две ракеты.

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Сначала две ракеты были выпущены из сектора Газа в направлении израильского города Беэр-Шева. Снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны «Железный купол». Об этом сообщает Армия обороны Израиля в Twitter.

Обострение конфликта на границе сектора Газа началось в ночь на 12 ноября после ликвидации Израилем командира «Исламского джихада» Бахи Абу аль-Ата. Пока неизвестно, какие израильские объекты атаковали палестинцы.

Сейчас мы наносим удары по объектам террористической инфраструктуры ХАМАС в секторе Газа, — отметили в израильской армии.

Напомним, 12 ноября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Система «Железный купол» перехватила 20 ракет, но 30 все же достигли поверхности. В результате атаки пострадали 15 человек, вероятно, что к нападению причастны боевики группировки «Исламский джихад».