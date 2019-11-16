Трамп отверг обвинения об угрозах в адрес Йованович. Фото: wikimedia.org

https://racurs.ua/n129518-tramp-otverg-obvineniya-demokratov-ob-ugrozah-v-adres-eks-posla-yovanovich.html

Ракурс

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, не считает угрозой свое высказывание в адрес экс-посла США в Украине Мари Йованович в Twitter.

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Глава США заявил, что не считает, что запугивает дипломата. Подчеркнул, что он тоже имеет право на свободу слова и может свободно высказывать свое мнение. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме, сообщает CNN.

Знаете что? Я имею право говорить. Я имею право на свободу слова — так же, как другие люди, — отметил американский лидер.

Напомним, 15 ноября в Конгрессе по делу об импичменте президента США Дональда Трампа свидетельствовала экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович. Бывший посол сообщила, что почувствовала угрозу после публикации стенограммы июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским. Также она добавила, что чувствовала угрозу еще во время работы в Киеве.

Впоследствии Трамп на собственной странице в Twitter написал, что «куда бы Мари Йованович не отправляли, везде все становилось плохо» и подчеркнул, что о дипломате негативно высказывался президент Украины Владимир Зеленский во время их разговора. После этого несколько конгрессменов-демократов заявили, что Трамп пытался «запугать» Йованович и помешать правосудию.

Как известно, 31 октября нижняя палата Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа из-за скандального разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп вроде бы во время звонка несколько раз напоминал украинскому лидеру о расследовании относительно компании Burisma, где работал Гантер Байден — сын потенциально главного конкурента Трампа Джо Байдена. Глава США напрямую связывал оказание помощи Украине с началом расследования против Байдена-младшего.