«Справа Хізб ут-Тахрір»: окупанти відправили шістьох кримських татар у колонію суворого режиму. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n129312-sprava-hizb-ut-tahrir-okupanty-vidpravyly-shistoh-krymskyh-tatar-u-koloniu-suvorogo-rejymu.html

Ракурс

У Росії засуджено до тривалих термінів ув’язнення шістьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір». Військовий суд у Ростові-на-Дону виніс вирок, згідно з яким вони отримали терміни від 7 до 19 років колонії суворого режиму.

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Затримання обвинувачених тривало в Ялті в період у 2016 році. Їм було висунуто звинувачення в причетності до ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір», яка в Росії визнана терористичною, повідомляє «Крим.Реалії».

Російський прокурор вимагав, аби Мусліма Алієва засудили до 20 років ув’язнення, Інвера Бекірова — до 20,5 років, Емір-Усеїна Куку та Вадима Сірука — до 15 років, Арсена Джеппарова — до 13,5 років, Рефата Алімова — до 14,5 років позбавлення волі.

У підсумку суд трохи «пом'якшив» вердикт: Алієву дали 19 років, Бекірову — 18, Куку та Сіруку — по 12, Джеппарову — 7, а Алімову — 8 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.

Як відомо, «Хізб ут-Тахрір» є міжнародною ісламською політичною організацією, яка офіційно й безперешкодно діє в Європі, США та багатьох інших країнах.

Як повідомляв «Ракурс», Ленінський райсуд Ростова-на-Дону продовжив термін утримання під вартою ще восьми кримських татар, які фігурують у справі «Хізб ут-Тахрір».