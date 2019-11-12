«Дело Хизб ут-Тахрир»: оккупанты отправили шестерых крымских татар в колонию строгого режима. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/n129312-delo-hizb-ut-tahrir-okkupanty-otpravili-shesteryh-krymskih-tatar-v-koloniu-strogogo-rejima.html

Ракурс

В России приговорены к длительным срокам заключения шесть фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор, согласно которому они получили сроки от 7 до 19 лет колонии строгого режима.

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Задержания обвиняемых проводились в Ялте в 2016 году. Им было выдвинуто обвинение в причастности к исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической, сообщает «Крым.Реалии».

Российский прокурор требовал, чтобы Муслима Алиева приговорили к 20 годам заключения, Инвера Бекирова — к 20,5 годам, Эмир-Усеина Куку и Вадима Сирука — к 15 годам, Арсена Джеппарова — к 13,5 годам, Рефата Алимова — к 14,5 годам лишения свободы.

В итоге суд немного «смягчил» вердикт: Алиеву дали 19 лет, Бекирову — 18, Куку и Сируку — по 12, Джеппарову — 7, а Алимову — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как известно, «Хизб ут-Тахрир» является международной исламской политической организацией, которая официально и беспрепятственно действует в Европе, США и во многих других странах мира.

Как сообщал «Ракурс», Ленинский райсуд города Ростов-на-Дону продлил срок содержания под стражей еще восьми крымских татар, которые фигурируют в деле «Хизб ут-Тахрир».