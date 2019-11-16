Пророссийский суд оставил в СИЗО шесть фигурантов дела «Хизб ут-Тахрир». Фото: newtribuna.ru

https://racurs.ua/n129519-v-okkupirovannom-krymu-sud-ostavil-v-sizo-shesteryh-figurantov-dela-hizb-ut-tahrir.html

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В оккупированном Крыму подконтрольный России Верховный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты шестерых фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир».

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Пророссийские судьи оставили в СИЗО Айдера Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова. Они будут находиться под арестом до 5 февраля 2020 года. Об этом сообщило сообщество «Крымская солидарность».

Все жалобы судом были отклонены. Не были взяты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно выкладывались, — отметил адвокат Константин Рустемов.

Другой защитник добавил, что суд не принял во внимание все доводы и был на стороне обвинения. Адвокат Рустем Кямил рассказал, что его подзащитный Эскендер Сулейманов требует, чтобы в отношении него применяли нормы Женевской конвенции 1949 года (о защите гражданского населения в военное время).

Напомним, 12 ноября военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор, которым осудил от 7 до 19 лет заключения шестьх фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир». Задержали этих лиц в Ялте в 2016 году. Крымским татарам выдвинули обвинения в причастности к исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической.