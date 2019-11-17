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Ракурс
Під час пожежі, фото: ДСНС

На Миколаївщині горів пасажирський поїзд (ФОТО)

17 лис 2019, 16:31
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У Миколаївській області біля станції Новокатеринівка Веселинівського району вчора вдень загорівся дизельний потяг, котрий рухався маршрутом «Колосівка-Миколаїв».

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Інформація про цей інцидент надійшла до рятувальників о 13.23 16 листопада, повідомляє прес-служба ДСНС.

Зазначається, що вогонь охопив тягач та останній вагон поїзда. Інші вагони відчепили та відправили на місце призначення ще до прибуття пожежників. Площа пожежі становила 50 кв. м. О 15.25 її було ліквідовано.

На опублікованих рятувальниками знімках можна побачити, що потягу та вагону вогонь завдав значних пошкоджень.

Постраждалих внаслідок інциденту немає, причини виникнення займання встановлюються.

Під час пожежі, фото: ДСНС

Наслідки пожежі, фото: ДСНС

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Пакистані 70 людей загинули в результаті потужного вибуху та пожежі в поїзді на території провінції Пенджаб. Частина людей загинула від смертельних травм, які вони отримали, вистрибуючи з палаючих вагонів.

Джерело: Ракурс


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