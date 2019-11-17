Олімпіада в Японії відбудеться у 2020 році, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n129551-na-chas-olimpiady-v-yaponiyi-pryzupynyat-roboty-na-aes.html

Ракурс

На час проведення Олімпіади та Паралімпіади у 2020 році, котрі мають відбутися в столиці Японії, електроенергетична компанія «Токіо Денрьоку» призупинить проведення робіт на АЕС «Касівадзакі-Каріва».

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Ця АЕС розташованій на узбережжі Японського моря, звідки вона отримує охолодження, повідомляє телеканал NHK.

Причиною запланованого призупинення робіт вказуються антитерористичні заходи, оскільки під час таких масштабних спортивних подій, на які прибуває значна кількість людей, існує підвищений ризик терористичних атак.

Наразі на цій АЕС компанія проводить роботи із забезпечення експлуатаційної безпеки з метою запустити два із семи зупинених реакторів.

Будуть призупинені зварювальні та інші роботи, при яких використовується вогонь.

Також компанія планує обмежити проведення робіт на атомних електростанціях «Фукусіма-1» та «Фукусіма-2». Наразі там здійснюються роботи з виведення їх з експлуатації.

Літня Олімпіада в Японії відбудеться в період з 24 липня по 9 серпня 2020 року в Токіо.

Масштабна аварія на АЕС «Фукусіма-1» сталася 11 березня 2011 року внаслідок потужного землетрусу та спровокованого ним цунамі. В результаті значні території довкола електростанції були забруднені радіоактивними речовинами.

Нагадаємо, у березні було представлено факел Олімпіади-2020.