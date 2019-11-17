Олимпиада в Японии пройдет в 2020 году, фото: Wikimedia Commons

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Ракурс

На время проведения Олимпиады и Паралимпиады в 2020 году, которые должны состояться в столице Японии, электроэнергетическая компания «Токио Денреку» приостановит проведение работ на АЭС «Касивадзаки-Карива».

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Эта АЭС расположенной на побережье Японского моря, откуда она получает охлаждения, сообщает телеканал NHK.

Причиной запланированного приостановления работ указываются антитеррористические меры, поскольку во время таких масштабных спортивных событий, на которые прибывает значительное количество людей, существует повышенный риск террористических атак.

Сейчас на этой АЭС компания проводит работы по обеспечению эксплуатационной безопасности с целью запустить два из семи остановленных реакторов.

Будут приостановлены сварочные и другие работы, при которых используется огонь.

Также компания планирует ограничить проведение работ на атомных электростанциях «Фукусима-1» и «Фукусима-2». Сейчас там ведутся работы по выводу их из эксплуатации.

Летняя Олимпиада в Японии пройдет в период с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио.

Масштабная авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года в результате мощного землетрясения и спровоцированного им цунами. В результате значительные территории вокруг электростанции были загрязнены радиоактивными веществами.

Напомним, в марте был представлен факел Олимпиады-2020.