В Украине в ближайшие сутки осадки не ожидаются, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n129550-pogoda-v-ukraine-na-18-noyabrya-osadki-ne-ojidaetsya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 18 ноября будет облачной с прояснениями, осадки не ожидаются.

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Ночью температура воздуха составит 4−7° тепла, днем — 9−13°, на Закарпатье — 15−17°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 29 ноября столбики термометров покажут 1−3° ночью и 5−7° днем. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Во Львове температура ночью составит 4−6°, днем — 11−13°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе термометры ночью покажут 6−8°, днем — 9−11°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Днепре температура воздуха ночью опустится до 0−2°, днем поднимется до 7−9°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове ночью ожидается -1−1°, днем — 5−7°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье ночью синоптики обещают 4−6°, днем — 15−17°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 ноября будет сравнительно спокойной, стоит ожидать лишь небольших возмущений, преимущественно в первой половине суток.

Напомним, синоптики ожидают, что средняя температура воздуха в ноябре составит 0−8°.