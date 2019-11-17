В Україні наступної доби опади не очікуються, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n129550-pogoda-v-ukrayini-na-18-lystopada-opady-ne-ochikuutsya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 18 листопада буде хмарною з проясненнями, опади не очікуються.

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Вночі температура повітря становитиме 4−7° тепла, вдень — 9−13°, на Закарпатті — 15−17°. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

У Києві 29 листопада стовпчики термометрів покажуть 1−3° вночі та 5−7° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Львові температура вночі становитиме 4−6°, вдень — 11−13°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі термометри вночі покажуть 6−8°, вдень — 9−11°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Дніпрі температура повітря вночі опуститься до 0−2°, вдень підніметься до 7−9°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові вночі очікується -1−1°, вдень — 5−7°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті вночі синоптики обіцяють 4−6°, вдень — 15−17°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан в Україні 18 листопада буде порівняно спокійним, варто очікувати лише на невеликі збурення, переважно в першій половині доби.

Нагадаємо, синоптики очікують, що середня температура повітря в листопаді складе 0−8°.