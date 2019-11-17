Керченський напад: після повернення кораблів Росія зобов’язана закрити справи проти моряків, фото — канал ATR

https://racurs.ua/ua/n129549-pislya-povernennya-korabliv-rosiya-zobov-yazana-zakryty-spravy-proty-moryakiv-advokat.html

Ракурс

Адвокат українських моряків Микола Полозов буде домагатися припинення справи після передачі захоплених рік тому у Керченській протоці кораблів Києву.

Loading...

Полозов, коментуючи буксирування кораблів з окупованого Криму, яке сьогодні триває у Чорному морі, пояснив, що припинення переслідування моряків передбачене у рішенні Міжнародного трибуналу ООН від 25 травня цього року.

Після повернення в Україну захоплених моряків і їх кораблів, природним і розумним завершенням всієї цієї історії в Росії має бути припинення кримінальної справи проти моряків, — написав Полозов у Фейсбук.

Адвокат пояснив, що трибунал виніс наказ про застосування забезпечувальних заходів. Двома підпунктами цього наказу встановлено обов’язок Російської Федерації негайно повернути Україні два малих броньованих артилерійських катери «Нікополь» і «Бердянськ», а також рейдовий буксир «Яни-Капу», також встановлено обов’язок РФ негайно повернути в Україну членів екіпажу.

Іншим підпунктом встановлено ​​взаємний обов’язок України і Росії утриматися від будь-яких дій, які можуть ускладнити або продовжити суперечку. На початку вересня військовополоненим українським морякам змінили запобіжний захід і вони змогли повернутися в Україну. Отож, вимоги звільнити судна та моряків РФ виконала, оскільки наразі кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни-Капу» виводять з Керчі.

Що стосується третього пункту, то арбітраж трибуналу буде розглядати, в тому числі, і питання імунітету українських військових судів і членів їх екіпажів. Тому розгляд кримінальної справи про незаконний перетин кордону групою осіб є триваючим порушенням імунітету українських військових судів і членів їх екіпажів і безумовно ускладнює суперечку, яку розглядає Міжнародний трибунал ООН з морського права, — пояснив Полозов.

Нагадаємо, що сьогодні вранці українські буксири «Титан» і «Гайдамака», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір» прибули до південного узбережжя окупованого Криму, щоб забрати затримані Росією військові кораблі. Згодом розпочалося транспортування суден до контрольованих Києвом портів.