Захоплені рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" в окупованій Керчі, фото — ТАСС

https://racurs.ua/ua/n129541-ukrayinski-buksyry-prybuly-do-krymu-schob-zabraty-zatrymani-rosiieu-viyskovi-korabli-karta.html

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Українські буксири прибули до південного узбережжя окупованого Криму, щоб забрати затримані Росією військові кораблі.

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У неділю, 17 листопада, о 6.00 буксири «Титан» і «Гайдамака», а також пошуково-рятувальне судно «Сапфір» прибули на місце, у якому планується передача трьох кораблів ВМС України. Про це свідчать дані системи AIS.

Учора увечері офіційний Київ підтвердив, що процес повернення кораблів, затриманих Росією в результаті атаки у Керченській протоці, майже завершено.

Малі броньовані катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» повертаються на Україну. Про це заявив НВ помічник українського президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Жодних інших подробиць про домовленості Москви і Києва він не повідомив.

У суботу повідомлялося, що кораблі можуть бути передані в ніч на неділю. Російський «Комерсант» з посиланням на два інформованих джерела писав, що процес має бути завершений до саміту в «нормандському форматі», який запланований на 9 грудня. Мовляв, принципове рішення вже прийнято і країни знаходяться на фінальній стадії переговорів.

У російському МЗС у суботу відзначили, що передача кораблів з майбутнім самітом не пов’язана. Ще влітку Москва запропонувала Києву повернути судна «під гарантії їх збереження» як речові докази на суді проти 24-х моряків. Українські військові повернулися на Україну у вересні в рамках обміну ув’язненими під гарантії їх участі в судовому процесі.

Нагадаємо, що 25 листопада 2018-го року в наслідок російської агресії у нейтральних водах Чорного моря Росія захопила 24 члени екіпажів корабельно-катерного угрупування, які рухались з порту Одеса до порту Маріуполь на Азовському морі. Окрім військовослужбовців також було захоплено два малих броньованих артилерійських катери «Бердянськ» (P175) та «Нікополь» (P176), а також рейдовий буксир «Яни Капу» (A947).

7 вересня за результатами обміну до України було повернуто всіх військовополонених моряків, за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права повернення українських кораблів мало відбутися разом з моряками і одразу.