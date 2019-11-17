Захваченные рейдовый буксир "Яны Капу" и катера "Бердянск" и "Никополь" в оккупированной Керчи, фото — ТАСС

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Украинские буксиры прибыли к южному побережью оккупированного Крыма, чтобы забрать захваченные Россией военные корабли.

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В воскресенье, 17 ноября, в 6.00 буксиры «Титан» и «Гайдамака», а также поисково-спасательное судно «Сапфир» прибыли на место, в котором планируется передача трех кораблей ВМС Украины. Об этом свидетельствуют данные системы AIS.

Вчера вечером официальный Киев подтвердил, что процесс возвращения кораблей, задержанных Россией в результате атаки в Керченском проливе, почти завершено.

Малые бронированные катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» возвращаются на Украину. Об этом заявил НВ помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Никаких других подробностей о договоренности Москвы и Киева он не сообщил.

В субботу сообщалось, что корабли могут быть переданы в ночь на воскресенье. Российский «Коммерсант» со ссылкой на два осведомленных источника писал, что процесс должен быть завершен к саммиту в «нормандском формате», который запланирован на 9 декабря. Мол, принципиальное решение уже принято, страны находятся на финальной стадии переговоров.

В российском МИД в субботу отметили, что передача кораблей с предстоящим саммитом не связана. Еще летом Москва предложила Киеву вернуть судна «под гарантии их сохранности» как вещественные доказательства в суде против 24-х моряков. Украинские военные вернулись на Украину в сентябре в рамках обмена заключенными под гарантии их участия в судебном процессе.

Напомним, что 25 ноября 2018 года в результате российской агрессии в нейтральных водах Черного моря Россия захватила 24 члена экипажей корабельно-катерного группировки, которые двигались из порта Одесса в порт Мариуполь на Азовском море. Кроме военнослужащих также были захвачены два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» (P175) и «Никополь» (P176), а также рейдовый буксир «Яны Капу» (A947).

7 сентября в результате обмена в Украину было возвращено всех военнопленных моряков. Согласно решения Международного трибунала по морскому праву, возвращение украинских кораблей должно было состояться вместе с моряками.