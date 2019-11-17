«Барселона» договаривается с Месси о продлении контракта, фото — CBS

https://racurs.ua/n129540-barselona-dogovarivaetsya-s-messi-o-prodlenii-kontrakta.html

Ракурс

Спортивный директор испанской «Барселоны» Эрик Абидаль подтвердил информацию о том, что каталонский клуб ведет переговоры с Лионелем Месси о продлении контракта.

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Предыдущий контракт со звездным арегнтинським нападающим клуб подписал в ноябре 2017 года и он был рассчитан до 2021 года. В той сделке прописаны 700 млн евро отступных, если Месси захочет перейти в другую команду.

Клуб уже обсуждает это. Не знаю, скоро ли у нас появятся какие-то новости, поскольку решение останется за игроком и его окружением, но я надеюсь, что для клуба соглашение закроют как можно быстрее, — сообщил Абидаль изданию Mundo Deportivo.

Ранее Месси также развеял слухи о том, что намерен покинуть «Барселону» после окончания сезона. Новое соглашение «Барселоны» с Месси будет рассчитана как минимум до 2022 года. В идеале каталонцы намерены продолжить сотрудничество с Лионелем на 10 лет. При этом условия контракта будут касаться не только выступлений Месси в качестве игрока, но и будущего трудоустройства аргентинца в структуре клуба.

Месси играл только за «блаугранас» в течение всей профессиональной карьеры — с 13 лет. Он забил за клуб более 600 голов в почти 700 матчах во всех турнирах.

Начало этого сезона Лионель пропустил из-за травмы. Сейчас на его счету 11 поединков во всех турнирах, девять забитых голов и пять результативных передач.

Недавно главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал Месси для подготовки к матчам против Бразилии и Уругвая. Нападающий «Барселоны» отбыл трехмесячную дисквалификацию.

В «Барсе» заявляли ранее, что Месси будет играть за клуб до 45 лет.