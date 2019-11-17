Санта снова прилетел: в Канаде стартовали рождественские парады, фото — CBC

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В Канаде стартовали рождественские парады. Тысячи жителей Оттавы приняли в субботу участие в параде Санта Клауса, который в середине ноября прибыл в столицу Канады накануне католического Рождества и Нового года с особой миссией.

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Зимний волшебник просил помочь ему собрать подарки к празднику всем детям из малообеспеченных семей, сообщает CBC.

Парад прошел по одной из центральных улиц Оттавы. Возглавили процессию украшенные новогодними гирляндами пожарные машины с включенными проблесковыми маячками. Затем прошли парадные колонны пожарных, полицейских и спасателей, барабанщики и волынщики, проехали платформы с различными зимними инсталляциями, ростовыми фигурами героев мультфильмов и танцплощадками. За ними на волшебных санях, запряженными северными оленями, ехал Санта Клаус.

Эльфы раздавали детям и взрослым конфеты и другие сладости, но также просили их помочь им подготовиться к предстоящим праздникам.

Не секрет, что у Санты очень много дел сейчас, поэтому мы просим жителей Оттавы помочь ему с подарками для малообеспеченных семей. Вы можете подарить им игрушки или книги, или пожертвовать небольшую сумму денег, и мы сами купим им подарки, — рассказал один из таких эльфов.

В его руках был большой красный носок, в который желающие ложили игрушки, раскраски, карандаши, книги и другие вещи в подарок детям. Деньги собирали пожарные-волонтеры, которые в этот день помогали эльфам в их работе.

Несмотря на то, что одна из центральных улиц Оттавы из-за парада Санта Клауса была перекрыта на несколько часов, никто из автомобилистов не высказывал недовольство по поводу небольших пробок, образовавшихся в центре канадской столицы.